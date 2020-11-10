Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй Німеччина - Україна

У Лейпцигу в суботу, 14 листопада, відбудеться матч п'ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА між футбольними збірними Німеччини та України.

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку титуловану команду господарів, передає Укрінформ.

Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх підопічних Андрій Шевченка коефіцієнтом 9,50, нічию - 5,00, перемогу німецької збірної - 1,28.

У жовтні німці перемогли "синьо-жовтих" у Києві 2:1. Загалом Україна в семи матчах з Німеччиною не перемогла ні разу при трьох нічиїх (всі в рідних стінах).

Поєдинок Німеччина - Україна пройде на "РБ Арені". Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом.

У паралельному матчі групи А4 Ліги націй на "Санкт-Якоб Парк" в Базелі зійдуться збірні Швейцарії та Іспанії.

Турнірне становище команд в після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.