Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй Німеччина - Україна
Букмекери вважають беззаперечним фаворитом поєдинку титуловану команду господарів, передає Укрінформ.
Авторитетна букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх підопічних Андрій Шевченка коефіцієнтом 9,50, нічию - 5,00, перемогу німецької збірної - 1,28.
У жовтні німці перемогли "синьо-жовтих" у Києві 2:1. Загалом Україна в семи матчах з Німеччиною не перемогла ні разу при трьох нічиїх (всі в рідних стінах).
Поєдинок Німеччина - Україна пройде на "РБ Арені". Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом.
У паралельному матчі групи А4 Ліги націй на "Санкт-Якоб Парк" в Базелі зійдуться збірні Швейцарії та Іспанії.
Турнірне становище команд в після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.