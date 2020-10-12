Ганський форвард Антві гратиме за ФК "Львів"

25-річний футбольний нападник Ернест Антві з Гани продовжить кар'єру у клубі "Львів".

Угода розрахована на два роки. Гравець отримав 30-й номер, повідомляє інформаційна служба "Львова".

Ураїнським уболівальникам Антві добре відомий за виступами у складі іншої львівської команди. За клуб "Рух" гравець в УПЛ виходив у трьох матчах, але на початку жовтня розірвав з ним контракт. Таким чином, до "Львова" ганець приєднався на правах вільного агента.

Раніше футболіст грав за клуби Гани та Португалії.

Найближчий матч "Львів" проведе в УПЛ 17 жовтня проти донецького "Шахтаря".

Фото: pfclviv.com.