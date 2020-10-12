Гра УПЛ "Дніпро-1" - "Десна" пройде без глядачів

Матч 6-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги "Дніпро-1" - "Десна" (Чернігів) відбудеться без присутності глядачів на трибунах стадіону.

Це рішення пов'язане з епідеміологічною ситуацією в регіоні, повідомляє пресслужба дніпрян. Поєдинок відбудеться 18 жовтня. Початок зустрічі - о 19.30. Попередній домашній матч "Дніпра-1" проти полтавської "Ворскли" 3 жовтня проходив з уболівальниками на трибунах "Дніпро-Арени". Читайте також: Футболісти Іспанії провели тренування на НСК "Олімпійський" Після п'яти турів дніпровський клуб посідає у турнірній таблиці УПЛ 12-те місце, а "Десна" - п'яте. Фото: google.com.ua.