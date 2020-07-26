Футбольний сезон став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України

Сезон 2019/2020 став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України з футболу.

Третій рік поспіль, а загалом, повторивши досягнення київського "Динамо", 14-й раз в історії, найрезультативнішою командою чемпіонату України став донецький "Шахтар", відзначає Dynamo.kiev.ua.

Забивши 80 м'ячів (в середньому - 2,50 за гру), гірники всього два голи не дотягли до особистого рекорду, встановленого 7 років тому. Підопічні Луїша Каштру частіше за інших вражали ворота суперників, як вдома (46), так і в гостях (34), а також на першому етапі турніру (59). Лише в чотирьох матчах з 32-х "помаранчево-чорні" залишалися на "сухому пайку": на своєму полі - з "Олександрією" (0:0) і луганською "Зорею" (0:0), а на виїзді - з полтавською "Ворсклою" (0:1) і тієї ж "Зорею" (0:1).

Другий результат у атаці показало "Динамо", яке, так само, як і "Шахтар", забивало більше двох м'ячів за матч - 65 (в середньому - 2,03). Причому кияни не змогли пробити оборону суперників тільки в двох зустрічах: у гостях з "Шахтарем" на першому етапі (0:1) і з ковалівським "Колосом" - на другому (0:2). Третє місце за результативністю посілазайняла чернігівська "Десна" - 59 (в середньому - 1,84), яка перевершила всіх на другому етапі чемпіонату (23), а четверте - "Олександрія", яка встановила особисті рекорди, як по абсолюту, так і по середньому показнику - 49 (в середньому - 1,53).

Найслабкішим виявився напад у полтавської "Ворскли" - 23 м'ячі в 30 матчах (0,77 за гру), "Львова" - 25 в 32-х (0,78) і львівських "Карпат" - 19 в 24-х ( 0,79).

Загалом ж сезон-2019/20 виявився рекордним за середньою результативністю в історії чемпіонатів України - 2,78 (511 голів у 184 іграх). Колишнє досягнення було встановлено ще 20 років тому, коли в 240 матчах УПЛ-1999/20 було зафіксовано 652 взяття воріт (в середньому - 2,72).

Фото: Dynamo.kiev.ua.