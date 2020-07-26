Луческу, очоливши "Динамо", став найстаршим діючим тренером у світі

Румунський футбольний фахівець Мірча Луческу, очоливши київське "Динамо", став найстаршим діючим тренером у світі.

Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, у своєрідному "віковому рейтингу" він обійшов наставника збірної Албанії Едоардо Рея, який лідирував до цього. Нагадаємо, днями, 29 липня, новому наставнику "Динамо" виповниться 75 років.

Топ-10 найбільш вікових тренерів в світі:

1. Мірча Луческу, "Динамо" - 74 роки і 363 дні

2. Едоардо Рея, збірна Албанії - 74 роки і 290 днів

3. Оскар Табарес, збірна Уругваю - 73 роки

4. Дік Адвокат, "Феєноорд" - 72 роки

5. Душан Баєвич, збірна Боснії і Герцеговини - 71 рік

6. Бернар Шалланда, збірна Косово - 69 років

7. Шенол Гюнеш, збірна Туреччини - 68 років

8. Карлуш Кейруш, збірна Колумбії - 67 років

9. Фатіх Терім, "Галатасарай" - 66 років

10. Фернанду Сантуш, збірна Португалії - 65 років.

Фото: fcdynamo.kiev.