Луческу, очоливши "Динамо", став найстаршим діючим тренером у світі
Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, у своєрідному "віковому рейтингу" він обійшов наставника збірної Албанії Едоардо Рея, який лідирував до цього. Нагадаємо, днями, 29 липня, новому наставнику "Динамо" виповниться 75 років.
Топ-10 найбільш вікових тренерів в світі:
1. Мірча Луческу, "Динамо" - 74 роки і 363 дні
2. Едоардо Рея, збірна Албанії - 74 роки і 290 днів
3. Оскар Табарес, збірна Уругваю - 73 роки
4. Дік Адвокат, "Феєноорд" - 72 роки
5. Душан Баєвич, збірна Боснії і Герцеговини - 71 рік
6. Бернар Шалланда, збірна Косово - 69 років
7. Шенол Гюнеш, збірна Туреччини - 68 років
8. Карлуш Кейруш, збірна Колумбії - 67 років
9. Фатіх Терім, "Галатасарай" - 66 років
10. Фернанду Сантуш, збірна Португалії - 65 років.
Фото: fcdynamo.kiev.