Андрій Шевченко увійшов у топ-50 кращих футболістів XXI століття за версією Transfermarkt

Колишній нападник київського "Динамо", "Мілана" і "Челсі", а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко потрапив у список п'ятдесяти кращих футболістів XXI століття.

Свою версію оприлюднив німецький спортивний сайт Transfermarkt.

Шевченко посів 41-у позицію, біля нього розташувалися Вейн Руні і Павел Недвед.

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Відзначимо, що першу трійку склали Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Зінедін Зідан. Також у топ-5 розташувалися бразильці Роналдо і Роналдіньйо.

Фото: Getty Images.