Дубль Ібрагімовича приніс "Мілану" перемогу над "Сассуоло" в Серії А

Футболісти "Мілана" з рахунком 2:1 на виїзді обіграли "Сассуоло" в матчі 35-го туру чемпіонату Італії.

Дублем у складі гостей відзначився Златан Ібрагімович (19-а хвилина, 45+2). У господарів автором забитого м'яча став Франческо Капуто (42, з пенальті), повідомляє Укрінформ.

Перед перервою "Сассуоло" залишився у меншості - за друге попередження червону картку отримав марокканський хавбек Мехді Бурабія (45+7).

"Мілан", набравши 59 очок, піднявся на 5-е місце в турнірній таблиці Серії А, "Сассуоло" (48) знаходиться на 8-му рядку.

Фото: acmilan.com.