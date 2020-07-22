Дубль Ібрагімовича приніс "Мілану" перемогу над "Сассуоло" в Серії А
Укрінформ
Футболісти "Мілана" з рахунком 2:1 на виїзді обіграли "Сассуоло" в матчі 35-го туру чемпіонату Італії.
Дублем у складі гостей відзначився Златан Ібрагімович (19-а хвилина, 45+2). У господарів автором забитого м'яча став Франческо Капуто (42, з пенальті), повідомляє Укрінформ.
Перед перервою "Сассуоло" залишився у меншості - за друге попередження червону картку отримав марокканський хавбек Мехді Бурабія (45+7).
"Мілан", набравши 59 очок, піднявся на 5-е місце в турнірній таблиці Серії А, "Сассуоло" (48) знаходиться на 8-му рядку.
Фото: acmilan.com.