"Аталанта" Малиновського обіграла "Болонью" в італійській Серії А
Укрінформ
В італійській футбольній Серії А проходять поєдинки 35-го туру.
"Аталанта" в Бергамо завдала поразки "Болоньї" - 1:0, повідомляє Укрінформ.
Автором єдиного голу став колумбійський форвард Луїс Муріель, якому на 63-й хвилині асистував його співвітчизник Дуван Сапата.
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський у середині другого тайму замінив аргентинського хавбека Алехандро Гомеса.
У турнірній таблиці "Аталанта", набравши 74 очки, піднялася на друге місце. У міланського "Інтера", який йде третім, на 2 очки менше і в запасі домашня гра з "Фіорентиною".
Серію А продовжує очолювати туринський "Ювентус" (80), який 23 липня на виїзді зустрінеться з "Удінезе".
Фото: atalanta.it.