"Аталанта" Малиновського обіграла "Болонью" в італійській Серії А

В італійській футбольній Серії А проходять поєдинки 35-го туру.

"Аталанта" в Бергамо завдала поразки "Болоньї" - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Автором єдиного голу став колумбійський форвард Луїс Муріель, якому на 63-й хвилині асистував його співвітчизник Дуван Сапата.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський у середині другого тайму замінив аргентинського хавбека Алехандро Гомеса.

У турнірній таблиці "Аталанта", набравши 74 очки, піднялася на друге місце. У міланського "Інтера", який йде третім, на 2 очки менше і в запасі домашня гра з "Фіорентиною".

Серію А продовжує очолювати туринський "Ювентус" (80), який 23 липня на виїзді зустрінеться з "Удінезе".

Фото: atalanta.it.