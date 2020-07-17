"Аталанта" не продасть Малиновського менш ніж за 25-30 млн євро

Італійський футбольний клуб Серії А "Аталанта" (Бергамо) оцінює 27-річного хавбека своєї команди та національної збірної України Руслана Малиновського мінімум у 20 млн євро.

Крім того, якщо Малиновський гратиме "у тому ж дусі", президент клубу Антоніо Перкассі погодиться на переговори з приводу його продажу лише тоды, якщо йтиметься про 25-30 млн євро, повідомляє Tuttomercatoweb із посиланням на італійські спортивні ЗМІ.

Додамо, що в активі Малиновського 7 голів та 4 гольові передачі у 29-ти матчах Серії А.

Фото: tuttomercatoweb.com.