Малиновський отримав 10 балів за матч "Аталанти" з "Брешиєю"

Поєдинком "Аталанта" - "Брешіа" почався 33-й тур італійської Серії А, в якому футболісти з Бергамо перемогли 6:2.

Однією з найпомітніших фігур на полі став Руслан Малиновський, який вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 74 хвилини. Українець забив м'яч і віддав дві результативні передачі. Така кількість результативних дій дозволила йому заробити максимальну оцінку - 10 балів - від статистичного порталу Whoscored.

До того ж Руслан був названий гравцем матчу. За відведений йому час він тричі бив по воротам, 85 раз торкався м'яча, пасував партнерам з точністю 88%, на ньому тричі порушували правила, одного разу він перехопив пас суперника.

Крім Малиновського вищий бал отримав автор хет-трика хорват Маріо Пашалич.

"Аталанта" завдяки цій перемозі піднялася на друге місце в турнірній таблиці, втім, свої матчі ще повинні зіграти "Інтер" і "Лаціо".

Фото: calcioatalanta.