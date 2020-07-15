Малиновський допоміг "Аталанті" розгромити "Брешию" і вийти на друге місце в Серії А

В італійській футбольній Серії А стартували поєдинки 33-го туру.

"Аталанта" здобула переконливу домашню перемогу над "Брешиєю" - 6:2, повідомляє Укрінформ.

Успіх команді з Бергамо принесли голи хорватського хавбека Маріо Пашалича, який оформив хет-трик на 2-й, 55-й і 58-й хвилинах, голландського півзахисника Мартена де Рона (25), хавбека збірної України Руслана Малиновського (28) і колумбійського форварда Дувана Сапати (30). У складі "Брешиї" відзначилися Ернесто Торрегросса (8) і Ніколас Шпалек (83).

У наступному турі "Аталанта" 18 липня на виїзді зустрінеться з "Вероною", а "Брешиї" 19 липня протистоятиме СПАЛ.

Турнірне становище лідерів: "Ювентус" - 76 очок (після 32-х ігор), "Аталанта" - 70 (33), "Інтер" - 68 (32), "Лаціо" - 68 (32).

Фото: atalanta.it.