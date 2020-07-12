Гол Малиновського допоміг "Аталанті" відібрати очки у "Ювентуса" в Серії А

В італійській футбольній Серії А проходять поєдинки 32-го туру.

Третя команда чемпіонату "Аталанта" з Бергамо у гостях зіграла внічию з лідером туринським "Ювентусом" - 2:2, повідомляє Укрінформ.

У складі "Аталанти" відзначився півзахисник збірної України Руслан Малиновський, який забив м'яч на 81-й хвилині; автором ще одного голу у гостей став колумбійський нападник Дуван Сапата (16), повідомляє Укрінформ.

"Ювентус" врятував від поразки дубль португальського форварда Кріштіану Роналду, який реалізував пенальті на 55-й та 90-й хвилинах зустрічі.

У 33-му турі "Аталанті" 14 липня протистоятиме "Брешіа", а "Ювентус" 15 липня на виїзді зіграє з "Сассуоло".

Турнірне становище лідерів: "Ювентус" - 76 очок (після 32-х ігор), "Лаціо" - 68 (32), "Аталанта" - 67 (32), "Інтер" - 65 (31).

На фото: Руслан Малиновський (atalanta.it).