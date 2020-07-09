"Аталанта" Малиновського перемогла "Сампдорію" в Серії А

В італійській футбольній Серії А проходять поєдинки 31-го туру.

"Аталанта" здобула домашню перемогу над "Сампдорією" - 2:0, повідомляє Укрінформ.

Успіх команді з Бергамо принесли голи бразильського захисника Рафаеля Толоя, якому на 75-й хвилині асистував півзахисник збірної України Руслан Малиновський, та колумбійського форварда Луїса Муріеля (85), повідомляє Укрінформ.

Відзначимо, що Малиновський вийшов на заміну на 69-й хвилині зустрічі замість словенського хавбека Йосипа Ілічича.

Результати інших матчів ігрового дня: "Болонья" - "Сассуоло" - 1: 2, "Торіно" - "Брешіа" - 3:1, "Рома" - "Парма" - 2:1, "Фіорентина" - "Кальярі" - 0:0.

Турнірне становище лідерів: "Ювентус" - 75 очок (після 31-ї гри), "Лаціо" - 68 (31), "Аталанта" - 66 (31), "Інтер" - 64 (30).

На фото: Руслан Малиновський (atalanta.it).