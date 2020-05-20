Збірна України з кіберфутболу програла Німеччині товариський матч

Збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES у товариському матчі в запеклій боротьбі програла команді Німеччини.

Матч Україна — Німеччина відбувся ввечері 19 травня і за підсумками чотирьох поєдинків завершився з рахунком 1:2. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За збірну України грали Максим Makson Андрасюк, Сергій Sergobibika Марченко, Ігор ighor_8 Любчак та Віталій Budb_Proshe Литвинов. За німців виступали Матіас Вінклер, Мехраб Есмаіліан, Майк Лінден та Паям Зейналі.

Нагадаємо, що команда Німеччини вийшла до фінальної частини eEURO-2020, де виступатиме у групі А разом з Іспанією, Боснією і Герцеговиною та Румунією. Українська збірна, на жаль, до фінальної частини європейської першості не кваліфікувалася, поступившись Італії та Чорногорії.

У середу, 20 травня, на збірну України чекає другий матч онлайн-змагань #StayHome European Nations Cup - проти збірної Грузії. Початок — о 19.00. У дебютній серії з Азербайджаном наш геймер повністю переграв свого опонента: 3:0 та 6:2. Наразі українські кіберфутболісти ділять із Сербією першу та другу сходинки в турнірній таблиці.