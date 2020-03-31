Збірна України з кіберфутболу не пройшла груповий відбір Євро-2020

Збірна України з кіберфутболу у дисципліні PES не зуміла пробитися до фінальної частини Євро-2020, завершивши виступи на першому етапі відбору.

Наша команда посіла третє місце у відбірковій групі Н, повідомляє пресслужба УАФ.

Право продовжити відбір на другому груповому етапі давало лише друге місце (переможець одразу виходив у фінал). Українці поступилися італійцям (2:4) і перемогли чорногорців (7:4), Вельс (10:0), Андорру (10:1) та Фарерські острови (9:3).

І все ж цього виявилося недостатньо для подолання кваліфікації. Збірна Чорногорії сенсаційно переграла італійців (3:1) і випередила нашу команду на одне очко.

Підсумкове становище команд у групі Н: Італія - 25 очок, Чорногорія - 23, Україна - 22, Фарерські острови - 12, Андорра - 6, Вельс - 0.

Матчі другого етапу відбору Євро-2020 з кіберфутболу відбудуться 4-го та 11 травня. Фінальний турнір серед 16-ти кращих збірних Європи запланований на 9-10 липня у Лондоні.