Збірна України з кіберфутболу зіграє важливі відбіркові матчі Євро-2020

У понеділок, 30 березня, збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES проведе другий тур першого групового етапу відбору першості Європи 2020 року.

Суперниками нашої команди будуть команди Італії, Вельсу, Чорногорії, Андорри та Фарерських островів, повідомляє пресслужба УАФ.

Становище збірних у групі H після першого туру: Італія - 13 очок, Чорногорія - 11, Україна - 10, Фарерські острови - 6, Андорра - 3, Вельс - 0.

Переможець кожної групи першого етапу пройдуть безпосередньо у фінал Євро-2020. Команди, яка посядуть другі місця у групах, шляхом жеребкування розділять на дві нові групи по п'ять збірних. Три кращі команди з кожного квінтету також здобудуть право грати у фіналі.

Матчі другого етапу відбору відбудуться 4-го та 11 травня. Фінальний турнір серед 16-ти кращих збірних Європи заплановано на 9-10 липня у Лондоні.