Збірна України з кіберфутболу PES гідно стартувала у відборі Євро-2020

Збірна України з кіберфутболу в дисципліні PES провела перший ігровий день у відбірковому циклі чемпіонату Європи 2020 року.

Наші спортсмени зіграли п'ять поєдинків у кваліфікаційній групі Н, повідомляє пресслужба УАФ.

Участь в іграх взяли усі чотири наші гравці - двоє основних (Сергій Sergobibika Марченко, Віталій Budb_proshe Литвинов) та двоє резервних (Максим Makson Андрасюк та Ігор Ighor_8 Любчак).

У поєдинках проти збірних Італії, Уельсу, Чорногорії, Андорри та Фарерських островів наші хлопці здобули три перемоги, один раз зіграли внічию і зазнали однієї поразки.

Становище команд: Італія 13 очок, Чорногорія - 11, Україна - 10, Фарерські острови - 6, Андорра - 3, Вельс - 0.

Другий ігровий день першого групового етапу відбудеться 30 березня.

Пряму перепустку на чемпіонат Європи 2020 року отримають переможці 10-ти груп. Збірні, що посядуть другі місця, візьмуть участь у другому етапі відбору.

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Матчі другого етапу пройдуть 4-го та 11 травня. Фінальний турнір серед 16-ти кращих збірних Європи заплановано на 9-10 липня в Лондоні.