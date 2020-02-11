Збірна України з кіберфутболу стартує у відборі еEURO 16 березня

Збірна України з кіберфутболу дізналася розклад матчів у кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року.

Українська команда проведе 10 поєдинків за два дні — 16 і 30 березня. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Збірна України з кіберфутболу у кваліфікаційному турнірі еEURO-2020 виступатиме у групі Н разом із командами Вельсу, Фарерських островів, Андорри, Італії та Чорногорії.

Розклад матчів за участю зібрної України

16 березня

Україна— Італія. 18.00

Вельс— Україна. 19.00

Україна — Чорногорія. 20.00

Україна— Андорра. 21.00

Фарерські о-ви— Україна. 22.00

30 березня

Італія — Україна. 18.00

Україна — Вельс. 19.00

Чорногорія — Україна. 20.00

Андорра — Україна. 21.00

Україна — Фарерські о-ви. 22.00

Фінальний турнір серед 16-ти кращих збірних із 10 груп (A - J) відбудеться 9—10 липня в Лондоні.

Нагадаємо, що до складу збірної України з кіберфутболу увійшли:

основні гравці - Сергій Sergobibika Марченко, Віталій budb_Prosche Литвинов;

резервні гравці - Максим Makson Андрасюк, Ігор ighor_8 Любчак.

Менеджером “синьо-жовтих” є Костянтин Дем'яненко.

Фото: esfu.com.ua