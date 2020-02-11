Збірна України з кіберфутболу стартує у відборі еEURO 16 березня
Українська команда проведе 10 поєдинків за два дні — 16 і 30 березня. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Збірна України з кіберфутболу у кваліфікаційному турнірі еEURO-2020 виступатиме у групі Н разом із командами Вельсу, Фарерських островів, Андорри, Італії та Чорногорії.
Розклад матчів за участю зібрної України
16 березня
Україна— Італія. 18.00
Вельс— Україна. 19.00
Україна — Чорногорія. 20.00
Україна— Андорра. 21.00
Фарерські о-ви— Україна. 22.00
30 березня
Італія — Україна. 18.00
Україна — Вельс. 19.00
Чорногорія — Україна. 20.00
Андорра — Україна. 21.00
Україна — Фарерські о-ви. 22.00
Фінальний турнір серед 16-ти кращих збірних із 10 груп (A - J) відбудеться 9—10 липня в Лондоні.
Нагадаємо, що до складу збірної України з кіберфутболу увійшли:
основні гравці - Сергій Sergobibika Марченко, Віталій budb_Prosche Литвинов;
резервні гравці - Максим Makson Андрасюк, Ігор ighor_8 Любчак.
Менеджером “синьо-жовтих” є Костянтин Дем'яненко.
Фото: esfu.com.ua