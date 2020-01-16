Стали відомі суперники збірної України у відборі Євро-2020 з кіберфутболу

У Лестері відбулася церемонія жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з кіберфутболу 2020 року.

Команда України потрапила до групи Н, де її суперниками за вихід на еEURO-2020 стануть збірні Уельсу, Фарерських островів, Андорри, Італії та Чорногорії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Усього у кваліфікації еEURO-2020 візьмуть участь 55 збірних у 10 групах.

Змагання у кваліфікаційних групах проходитимуть у березні—травні. У фінальному турнірі, який пройде 9 — 10 липня в Лондоні, візьмуть участь 16 кращих збірних.

Фото: uefa.com