Тренер збірної України з кіберфутболу розповів про підготовку до eEURO-2020

Тренер першої в історії України національної команди з кіберфутболу Костянтин Дем'яненко розповів про підготовку команди до відбору на чемпіонат Європи в дисципліні KONAMI’seFootballPES 2020.

Костянтин Дем'яненко в інтерв’ю пресслужбі УАФ, зокрема, зазначив, що перші українські кіберфутболісти під час підготовки до кваліфікації на eEURO-2020 грають у найсильніших online-турнірах, також планується проведення спарингів.

“Підготовка ведеться щодня, учасники збірної поставилися до питання відповідально — грають на найсильніших online-турнірах від KONAMI та інших організаторів. Надалі домовимося про спаринги з кіберфутболістами з інших країн. Плануються регулярні тренування всієї четвірки з живим спілкуванням і аналізом гри кожного учасника збірної”, - сказав Дем'яненко.

Також тренер оцінив шанси своїх підопічних на перемогу: “У нашої команди немає великого досвіду участі в таких масштабних турнірах, але є високий рівень гри і величезне бажання потрапити до фінальної частини в Лондоні. Наші хлопці впораються. Із нетерпінням чекаємо жеребкування, щоб індивідуально підготуватися до кожного суперника”.

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Як повідомлялося, до збірної України з кіберфутболу увійшли:

основні гравці - Сергій Sergobibika Марченко, Віталій budb_Prosche Литвинов;

резервні гравці - Максим Makson Андрасюк, Ігор ighor_8 Любчак.

Жеребкування KONAMI’seFootballPES 2020 відбудеться в січні 2020 року. Матчі кваліфікації пройдуть у березні-травні. За їхніми підсумками визначаться 16 збірних, що візьмуть участь у фінальній стадії 9 - 10 липня 2020 року в Лондоні.