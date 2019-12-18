Визначився склад першої в історії збірної України з кіберфутболу

Після фіналу національного відбору, який пройшов 30 листопада в Будинку футболу, створено першу в історії українську збірну з кіберфутболу.

Перша в історії збірна України з кіберфутболу змагатиметься за право представляти країну на чемпіонаті Європи в дисципліні KONAMI’seFootballPES 2020. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Національний відбір до збірної України з кіберфутболу тривав майже два місяці, й у підсумку було визначено чотирьох гравців команди. Два з них — основні, два — резервні, які за потреби зможуть замінити основних гравців. Але всі разом готуватимуться до матчів кваліфікації.

До збірної України з кіберфутболу увійшли:

основні гравці - Сергій Sergobibika Марченко, Віталій budb_Prosche Литвинов;

резервні гравці - Максим Makson Андрасюк, Ігор ighor_8 Любчак.

Жеребкування KONAMI’seFootballPES 2020 відбудеться в січні 2020 року. Матчі кваліфікації пройдуть у березні-травні. За їхніми підсумками визначаться 16 збірних, що візьмуть участь у фінальній стадії 9 - 10 липня 2020 року в Лондоні.