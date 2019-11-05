В Україні стартують онлайн-фінали відбору до збірної України з кіберфутболу

В Україні триває відбір до національної збірної з кіберфутболу, яка візьме участь у чемпіонаті Європи в дисципліні KONAMI’s eFootball PES 2020 року.

Завершено реєстрацію та сформовано список учасників, які змагатимуться за право представляти Україну на eEuro-2020. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

До сладу перших онлайн-фіналів всеукраїнського відбору національної збірної команди України з кіберфутболу увійшли 120 учасників. Онлайн-кваліфікація проходитиме 5—6 та 12—13 листопада.

За підсумками кваліфікації 8 кращих гравців вийдуть до фінальної частини. 2 переможці отримають статус офіційних гравців національної збірної команди України з кіберфутболу в дисципліні PES (KONAMI’s eFootball Pro Evolution Soccer 2020).

E-ЄВРО-2020 - це кіберфутбольний турнір за участю збірних усіх 55 національних асоціацій УЄФА, який стартує в листопаді 2019 року. Цей турнір стане найбільшим за всю історію кіберфутбольних змагань серед збірних, причому учасники змагатимуться виключно на симуляторі PES 2020 від KONAMI. Ця відеогра присвячена Євро-2020.

Метою всіх країн-учасниць стане кваліфікація до фінального турніру, який відбудеться 9-10 липня в Лондоні - незадовго до вирішального матчу реального Євро-2020 на "Вемблі".