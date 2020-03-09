Артистичне плавання: Федіна виграла два «золота» на етапі Світової серії

В Парижі Україна здобула 7 золотих нагород.

Українка Марта Федіна завоювала дві золоті медалі в сольних виступах на етапі Світової серії FINA з артистичного плавання в Парижі, повідомляє Укрінформ.

У технічній програми Марта набрала 89,6571 балів і обійшла росіянку Аліну Мантуленко. В довільній програмі Федіна (91,8000 бала) також посіла перше місце, випередивши американку Аніту Альварес.

Крім цього, в командних змаганнях Україна виборола ще три «золота». Всього на етапі в Парижі українські спортсменки виграли 7 золотих нагород з 10 можливих.

Нагадаємо, у перший день змагань дуету Федіної і Анастасії Савчук вдалося перемогти в довільній і технічної програмах.