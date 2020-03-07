Артистичне плавання: Україна виграла два «золота» на етапі Світової серії

В Парижі Марта Федіна та Анастасія Савчук стали першими у довільній і технічній програмі дуетів.

Збірна України завоювала дві золоті медалі на етапі Світової серії FINA з артистичного плавання в Парижі (Франція), повідомляє XSport.

У фіналі дуетів довільної і технічної програм, українки показали свій клас, двічі залишивши своїх головних суперників позаду - Франція заробила срібло, а Сполученим Штатам Америки довелося задовольнятися бронзою.

У технічній програми Марта Федіна та Анастасія Савчук вразили суддів своїм виступом, набравши 90,8721 бала.

Незважаючи на підтримку місцевих уболівальників в басейні Жоржа Валлерея, збірна Франції, що складається з сестер-близнючок Шарлотти і Лори Трембл, завершила свою програму з 85,7933, отримавши срібну медаль. Набравши 84,5879 бала, американський дует Аніта Альварес - Лінді Шредер став третім.

Нагадаємо, в минулому році Марта Федіна та Анастасія Савчук стали переможцями суперфіналу Світової серії по артистичному плаванню в Будапешті (Угорщина).