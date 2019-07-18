Українські синхроністки здобули "бронзу" чемпіонату світу в довільній програмі дуетів
Укрінформ
В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.
У змаганнях з артистичного плавання українки Марта Федіна та Анастасія Савчук з результатом 94,1000 бала стали бронзовими призерами світової першості в довільній програмі дуетів, повідомляє Укрінформ.
Кращу суму набрали росіянки Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина (97,5000), другий результат показали китаянки Хуан Сюечень і Сунь Веньянь (95,7667).
В активі українських синхроністок вже 4 нагороди на нинішньому чемпіонаті світу - 1 золота і 3 бронзові.
На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.