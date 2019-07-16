Українські синхроністки виграли "бронзу" чемпіонату світу у групових вправах

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У змаганнях з артистичного плавання команда України з результатом 93,4514 бала стала бронзовим призером в технічній програмі груп, повідомляє Укрінформ.

"Золото" у цій дисципліні завоювали російські синхроністки (96,9426), "срібло" - спортсменки Китаю (95,1543).

Україну в групових вправах представляли Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Владислава і Марина Алексієви, Марта Федіна, Яна Наріжна, Катерина Резник та Аліна Шинкаренко.

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На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.