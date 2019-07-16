Українські синхроністки вийшли у фінал чемпіонату світу в довільній програмі дуетів

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У змаганнях з артистичного плавання пройшла кваліфікація в довільній програмі дуетів. Українки Марта Федіна та Анастасія Савчук показали 3-й результат (93,1333 бала) серед 45-ти пар і пройшли до фіналу, який відбудеться 18 липня, повідомляє Укрінформ.

Кращу суму набрали росіянки Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина (96,6667), другий результат показали китаянки Хуан Сючень і Сунь Веньян (94,5333).

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.