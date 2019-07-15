Українські синхроністки виграли "золото" чемпіонату світу в хайлайті

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У змаганнях з артистичного плавання команда України з результатом 94,5000 бала стала переможницею світової першості в хайлайті, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" вибороли синхроністки Італії (91,7333), "бронзу" - спортсменки Іспанії (91,1333).

"Золото" Україні в хайлайті принесли Єлизавета Яхно, Анастасія Савчук, Владислава і Марина Алексіїви, Валерия Апрєлєва, Яна Наріжна, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Олександра Коваленко та Вероніка Гришко.

Днем раніше Марта Федіна та Анастасія Савчук виграли бронзові медалі в технічній програмі дуетів.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.