Українки виграли "бронзу" чемпіонату світу з артистичного плавання

В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У змаганнях з артистичного плавання українки Марта Федіна та Анастасія Савчук з результатом 92,5847 бала стали бронзовими призерами світової першості в технічній програмі дуетів, повідомляє Укрінформ.

Перемогли росіянки Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина (95,9010), "срібло" завоювали китаянки Хуан Сючен і Сунь Веньян (94,0072).

Читайте також: Колодій став сьомим на чемпіонаті світу в стрибках у воду з метрового трампліну

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей