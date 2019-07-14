Українки виграли "бронзу" чемпіонату світу з артистичного плавання
Укрінформ
В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.
У змаганнях з артистичного плавання українки Марта Федіна та Анастасія Савчук з результатом 92,5847 бала стали бронзовими призерами світової першості в технічній програмі дуетів, повідомляє Укрінформ.
Перемогли росіянки Світлана Колесніченко і Світлана Ромашина (95,9010), "срібло" завоювали китаянки Хуан Сючен і Сунь Веньян (94,0072).
На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей