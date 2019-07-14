Колодій став сьомим на чемпіонаті світу в стрибках у воду з метрового трампліну

Колодій став сьомим на чемпіонаті світу в стрибках у воду з метрового трампліну

Укрінформ
В Кванджу (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з водних видів спорту.

У стрибках у воду з метрового трампліну переміг китаєць Ван Цзунюань з сумою 440,25 бала, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" виграв мексиканець Роммель Пачеко (420,15), "бронзу" - китаєць Пен Цзяньфен (415,00).

Українець Олег Колодій у фіналі показав 7-й результат (396,40).

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На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.

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