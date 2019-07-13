Українці залишилися без медалей у перший день чемпіонату світу з водних видів спорту

В Кванджу (Республіка Корея) завершився перший медальний день чемпіонату світу з водних видів спорту.

Українці Олександр Горшковозов і Олег Колодій посіли 6-е місце у фіналі синхронних стрибків з 3-метрового трампліну, а синхроністка Марта Федіна зупинилася за крок від п'єдесталу, фінішувавши на 4-й позиції в технічній програмі солісток в змаганнях з артистичного плавання, повідомляє Укрінформ.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту до 28 липня розіграють 76 комплектів медалей.

На фото: Марта Федіна.