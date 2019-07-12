Став відомий склад збірної України на ЧС-2019 з водних видів спорту

Став відомий склад збірної України на 18-й за ліком чемпіонат світу з водних видів спорту, який стартує сьогодні у корейському місті Кванджау.

Україну на змаганнях представлятимуть 29 спортсменів у чотирьох видах: артистичному плаванні, стрибках у воду, плаванні та плаванні у відкритій воді. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Склад збірної України:

артистичне плавання - Марта Федіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марина Алексіїва, Влада Алексіїва, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Резнік, Олександра Коваленко, Вероніка Гришко, Валерія Апрєлєва, Дар'я Корнєєва;

стрибки у воду - Анна Арнаутова, Олена Федорова, Вікторія Кесар, Анна Письменська, Станіслав Оліферчик, Олег Колодій, Олександр Горшковозов, Олексій Середа, Олег Сербін;

плавання - Андрій Говоров, Денис Кесіль, Микита Коптєлов, Михайло Романчук, Сергій Фролов, Сергій Шевцов;

плавання (відкрита вода) - Кристина Панчішко, Ігор Червинський.

Відкривають програму змагань представники стрибків у воду та артистичного плавання.

В Кореї стрибуни у воду розіграють 13 комплектів нагород та ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо-2020 - по 12 в індивідуальних видах програми і по 3 у синхронних стрибках на кожному снаряді серед жінок і чоловіків.

В артистичному плаванні спортсменки розіграють 10 комплектів медалей й поборються за командну олімпійську перепустку.

У плаванні ліцензії Токіо-2020 отримають спортсмени, які фінішують на дистанції 10 км у першій десятці.