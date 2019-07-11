Українські синхроністки Савчук і Федіна прибули до Кореї на ЧС-2019

Збірна України з синхронного плавання вирушила на чемпіонат світу з водних видів спорту.

18-й чемпіонат світу з водних видів спорту стартує 12 липня в місті Кванджу (Республіка Корея). Про це повідомляє Sport.ua.

У програмі змагань - плавання, плавання на відкритій воді, синхронне (артистичне) плавання, стрибки у воду, хай-дайвінг і водне поло.

У синхронному плаванні Україну представлятимуть Анастасія Савчук і Марта Федіна. Напередодні від'їзду на чемпіонат світу з водних видів спорту в харківському басейні “Локомотив” відбулося вшанування спортсменок, які були визнані кращими у Харкові та області за підсумками травневих виступів. Вони отримали спеціальні нагороди “Спортивна зірка Слобожанщини”. Також були відзначені наставники синхроністок заслужені тренери України Світлана Саїдова, Валерія Меженіна і Олеся Зайцева.

Зазначимо, що харків'янки Анастасія Савчук і Марта Федіна одними з перших серед українських спортсменів вибороли ліцензію на Олімпійські ігри 2020 року. Сталося це в травні на Кубку Європи. Там український дует посів друге місце і гарантував собі поїздку на Ігри-2020.

Фото: facebook/НОК України