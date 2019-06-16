Українські синхроністки здобули ще три "золота" у Суперфіналі Світової серії

У заключний день Суперфіналу Світової серії з артистичного плавання в Будапешті (Угорщина) пройшли змагання у довільних програмах в усіх дисциплінах.

Українки Марта Федіна та Анастасія Савчук з результатом 93,9000 бала здобули впевнену перемогу серед дуетів, випередивши в суперечці за "золото" італійську пару Лінда Черруті - Констанца Ферро (90,8333) та іспанський тандем Она Карбонель - Паула Рамирез (90,4667), повідомляє Укрінформ.

Українські синхроністки також посіли перше місце в групових виступах, а Марта Федіна в сольній програмі виграла "золото" (93,4667). Друге місце посіла Жаклін Сімоно з Канади (90,2333), "бронза" дісталася іспанці Іріс Тіо (87,4667).

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Як повідомлялося, в перший день Суперфіналу Світової серії українки завоювали два "золота" і одне "срібло" в технічних програмах.