Українські синхроністки виграли Суперфінал Світової серії в Будапешті

У Суперфіналі Світової серії в Будапешті (Угорщина) з артистичного плавання пройшли змагання в технічних програмах в усіх дисциплінах.

Українки Марта Федіна та Анастасія Савчук з результатом 92,0205 бала здобули впевнену перемогу серед дуетів, випередивши в суперечці за "золото" італійську пару Лінда Черруті - Констанца Ферро (89,0333) і тандем з Канади Клаудіа Хольцнер - Жаклін Симоно (87,6666), повідомляє Укрінформ.

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Українські синхроністки також посіли перше місце в групових виступах, а Марта Федіна в сольній програмі виграла срібну медаль, пропустивши вперед лише іспанку Ону Карбонель.

Суперфінал Світової серії завершиться 15 червня змаганнями в довільній програмі.