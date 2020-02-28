Тайсон - кращий гравець "Шахтаря" у грі з "Бенфікою" за оцінками InStat
Укрінформ
Найкориснішим гравцем матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА "Бенфіка" - "Шахтар" (3:3) за оцінками компанії InStat став захисник португальської команди Рубен Діас.
Рейтинг ефективності футболіста склав 365 балів, повідомляє Zbirna.com.
Кращий футболіст "Шахтаря", як і в першій грі, - хавбек Тайсон (352 бали). За 90 хвилин бразильський хавбек українського клубу виконав 86 тактико-технічних дій з браком у 23 відсотки. В активі Тайсона один удар по воротах, сім гострих передач та чотири успішних обводки.
До трійки кращих гравців "Шахтаря" поєдинку також увійшли півзахисник Тарас Степаненко (335) та захисник Ісмаїлі (331).