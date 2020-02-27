"Шахтар" здолав "Бенфіку" і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" успішно подолали стадію 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

За сумою двох матчів "гірники" залишили за бортом розіграшу португальську "Бенфіку", повідомляє Укрінформ.

Після перемоги у Харкові (2:1) "Шахтар" у Лісабоні зіграв у результативну нічию - 3:3 і вийшов до 1/8 фіналу турніру.

М'ячі на "Ештадіу ду Бенфіка" забили: Піца (9-а хвилина), Рубен Діаш (36), Рафа Сілва (47) - у складі "Бенфіки"; Рубен Діаш (12 - автогол), Тарас Степаненко (49), Алан Патрік (71) - у "Шахтаря".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться 28 лютого.

Фото: Getty Images.