“Зоря” назвала суперників на турецьких зборах

Луганський футбольний клуб “Зоря” назвав суперників на турецьких зборах, перший з яких розпочнеться 19 січня.

Перший тренувальний збір футболістів луганського клубу триватиме до 30 січня, другий пройде 2 - 15 лютого. Про це повідомляє пресслужба ФК “Зоря”.

22 січня вранці команда зіграє проти “Челіка” з Боснії та Герцеговини, а в другій половині дня — проти польського “Лодзя”.

25 січня відбудеться спаринг із польським “Пястом”, а 29 січня - зі сербським “Вождовацем”.

На другому зборі “Зоря” запланувала товариські матчі проти представника Казахстану “Ордабаси” (6 лютого), представника Боснії та Герцеговини “Железнічара” (10 лютого) і клубу Вищої ліги Білорусі “Торпедо-БелАЗ” (14 лютого).

Нагадаємо, що футболісти луганського клубу "Зоря" вже вийшли з відпустки і 13 січня провели перше тренування 2020 року.