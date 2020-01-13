Футболісти "Зорі" вийшли з відпустки

Гравці луганського футбольного клубу "Зоря" у понеділок, 13 січня, розпочали підготовку до другої частини сезону.

"Втягчуючі" заняття команди триватимуть до 17 січня, повідомляє пресслужба "Зорі".

"19 січня "Зоря" відправиться до Туреччини. Перший закордонний збір триватиме до 30 січня. Другий також відбудеться в Туреччині 2-15 лютого", - зазначається у повідомленні.

До "Зорі" приєдналися новачки з Бразилії та Латвії. Незабаром має прибути й новобранець із Сенегалу.

З першою командою тренуються гравці молодіжного складу: Хмеловський, Білоцерківець, Алефіренко, Мільченко та Піддубний.