Головні спортивні перемоги України в 2019 році

Фантастичне «золото» Підручного, історична перемога команди Петракова, топові успіхи Ломаченка, Харлан і Білодід.

Укрінформ згадує найбільші успіхи українського спорту в році, що минає.

Вихід на Євро-2020

«Я обіцяв, що ми поїдемо на Євро-2020. Я дотримав свою обіцянку», - відразу після перемоги над Португалією (2:1) сказав головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко. Його команда кваліфікувалась з першого місця у відбірковій групі і потрапила в перший фаворитський кошик під час жеребкування фінальної частини Євро-2020. Успіх величезний. Ми обійшли чинного чемпіона Європи – Португалію і міцну Сербію. Але головне, у нас реально класна збірна.

Перемога на футбольному ЧС U-20

Перемога української молодіжки на чемпіонаті світу в Польщі, звичайно, не вирішить усіх проблем нашого футболу. Але сам факт цього успіху на тлі війни, кризи і занепаду УПЛ є ознакою того наскільки глибоким є потенціал футболу в Україні. Щодо висновків українського дива, то варто відзначити кілька моментів. Перше, це командний дух і ментальна готовність до великих перемог. Друге, фантастичні можливості наших лідерів – Луніна, Бондаря, Попова, Булеци, Цитаїшвілі, Супряги, Сікана. Третє, неймовірна робота тренерського штабу Олександра Петракова.

Ломаченко підкорює Британію

Василь Ломаченко став головним боксером України в 2019 році. Дві перемоги над британськими суперниками – Ентоні Кроллою і Люком Кемпбеллом дозволили йому об’єднати одразу три чемпіонські пояси у легкій вазі – WBC, WBA, WBO. Ломаченку 31 рік. Він на піку форми і у квітні наступного року проведе, вочевидь, головний бій в кар’єрі – проти неймовірно небезпечного і злого на язик Теофімо Лопеса.

Читайте також: Ломаченко отримав нагороду найкращого боксера 2019 року від WBO

Снігур перемогла на юнацькому Вімблдоні

17-річна киянка Дар’я Снігур стала п’ятим представником тенісу України, який переміг на юнацькому турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam. До неї подібна вершина підкорилась Андрію Медведєву (Ролан Гаррос-1991), Катерині Бондаренко (Вімблдон-2004), Еліні Світоліній (Ролан Гаррос-2010) та Марті Костюк (Australian Open-2017). Дар’я опинилась у гідній компанії, адже за винятком молодої ще Костюк, усі наші переможці зробили сильну дорослу кар’єру в тенісі.

Читайте також: Українка Снігур програла фінал турніру ITF в Дубаї

Підручний пише історію українського біатлону

Перемога Дмитра Підручного в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді вже стала золотою сторінкою в історії нашого біатлону і українського спорту загалом. Вона може стати великим поштовхом для вітчизняних зимових видів спорту, які в минулому сезоні здійснили кілька важливих проривів. Насамперед, пригадаймо срібну медаль на чемпіонаті світу нашої сноубордистки Аннамарі Данчи та «срібло» Олександра Абраменка у акробатичних стрибках на чемпіонаті світу з фрістайлу.

Читайте також: Підручний посів 9 місце у спринті на етапі Кубка світу з біатлону у Гогфільцені

Друге світове «золото» Білодід

Минулого року на чемпіонаті світу в Баку українка здобула свое перше «золото» у 17 років і 11 місяців, а в 2019-у поповнила скарбничку медаллю найвищої проби у 18 років і 11 місяців. У такому юному віці дорослі планетарні змагання ніколи не вигравала жодна дзюдоїстка! Крім того, свою другу золоту медаль Дар'я виборола не просто в Японії, а саме в Палаці бойових мистецтв «Ніппон Будокан» у Токіо, де наступного літа у дзюдоїстів пройде турнір Олімпіади-2020. Причому, перемогла Дар'я за рахунок вазарі більш досвідчену японку, чемпіонку світу-2017 Фуну Тонакі.

Харлан: українська королева фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан в блискучому стилі завоювала «золото» чемпіонату світу в Будапешті. У вирішальному протистоянні суперницею українки була діюча олімпійська чемпіонка Софія Велика з Росії. Протягом усього поєдинку Ольга вела в рахунку, але росіянка весь час наздоганяла її. Втім, вирішальний удар все ж залишився за українкою - в результаті, 15:14 на користь Харлан. Українка стала шестиразовою чемпіонкою світу і фактичною найтитулованішою спортсменкою незалежної України!

Читайте також: Харлан виграла етап Кубка світу в США

Чоловіча збірна у чвертьфіналі волейбольного Євро

«Результатом задоволені. Зіграли 7 ігор, 6 з яких провели на дуже високому рівні. Хлопці показали себе дуже гідно і добре. Пишаюся командою і роботою, яку ми виконали. Потрапити в топ-8 Європи - дуже хороший результат. Нас помітили з вищих ешелонів волейбольного світу. Ми можемо додати в усіх елементах: в тактиці, виконанні, психології», - так підсумував виступ збірної України з волейболу її головний тренер Угіс Крастіньш.

Читайте також: Наш волейбольний успіх

Українка Магучіх – майбутня зірка світової легкої атлетики

На дорослому чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі 18-річна українка Ярослава Магучіх виборола «срібло» у стрибках у висоту. При цьому вона двічі оновлювала власний рекорд і рекорд світу U-20 – 2.02 і 2.04 м. Її успіх не слід вважати сенсацією, адже українка вже кілька років стрімко прогресує, бере титули і встановлює рекорди. Саме Магучіх визнали кращою молодою легкоатлеткою світу 2019 року!

Святослав Василик, Київ