Харлан виграла етап Кубка світу в США

Українська фехтувальниця впевнено розпочинає олімпійський сезон.

Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею етапу Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті (США), повідомляє Укрінформ.

У півфіналі українка здолала француженку Манон Брюне – 15:9. З таким же рахунком Харлан перемогла і в фінальному поєдинку китаянку Чжаруй Кіан.

У неділю на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті пройдуть командні змагання шаблісток.

Нагадаємо, раніше Ольга Харлан отримала нагороду переможниці загального заліку Кубка світу. Харлан завоювала цю нагороду вже вдруге поспіль і вчетверте - у своїй кар'єрі. Також у минулому сезоні українка стала чемпіонкою Європи і світу.