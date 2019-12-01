Суперники відомі, слово за збірною

Parimatch і УАФ організували для журналістів перегляд та експертне обговорення жеребкування Євро-2020.

«Головне, аби не Португалія». Саме до цих слів звелися усі прогнози фахівців та вболівальників перед жеребкуванням фінальної частини Євро-2020. Перегляд процедури жеребкування в Бухаресті для представників ЗМІ організували офіційний партнер національної збірної України ТМ Parimatch, Українська асоціація футболу та група телеканалів «Футбол». Подія відбулась у Champion Hall Parimatch, який вже вкотре зібрав численну армію провідних спортивних журналістів.

Перед жеребкуванням експерти швидко змінювали один одного на сцені, висловлюючись і про гру нашої збірної, і про потенційних суперників. «Сьогодні наша збірна – це наша гордість. У неї є свій стиль, своя гра, і це головне. Хочу побажати їй вдалого жеребу і оминути Португалію. Однак, за будь-яких розкладів група у нас буде цікавою і рівною», - розповів перший віце-президент УАФ Олег Протасов.

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«Це черговий захід, який ми організували у співпраці з УАФ. Думаю, запрошені нами експерти зуміють фахово оцінити шанси нашої збірної на Євро-2020. Щодо жеребкування можу сказати одне – слабких команд на цій стадії вже не буде. Тому потрібно вже налаштовуватись на сильних суперників і готуватися до непростих матчів», - заявив представник Parimatch Вадим Місюра.

«На Євро-2020 потрібно їхати з великими планами і думати не лише про те, як вийти з групи. Але й налаштовувати себе на просування в плей-офф. Повірте, наша збірна може вдало грати проти всіх у Європи, тому очікування від неї високі», - висловив свою думку колишній гравець збірної і «Динамо» Владислав Ващук. Головний тренер юнацької збірної України (U-18) Володимир Єзерський також вважає, що у команди Андрія Шевченка амбітні завдання: «Побажаю нашій збірній пробитися до вісімка кращих команд Європи. Гадаю, це цілком реально».

Крім експертних думок, на заході журналісти отримали і чимало корисної інформації. Наприклад, щодо процедури замовлення квитків на Євро-2020, які цього разу будуть виключно в електронному вигляді. До речі, мінімальна ціна квитка на матчі в Бухаресті – 30 євро.

Дізнались ЗМІ і про те, що паралельно з Євро-2020 проходитиме чемпіонат Європи по кіберфутболу, і Україна вже почала формувати свою збірну. Серед приємних сюрпризів стала поява на сцені актора «95 кварталу» Олександра Пікалова, який виявився активним вболівальником нашої збірної.

Кульмінацією вечора звісно стали хвилини, коли в Бухаресті витягали кульки з командами третього сіяного кошика. Саме там і була Португалія, яка цілком могла знову стати суперником збірної України. Потрібно було чути реакцію залу в Champion Hall, коли ми отримали Австрію, а португальці відправились у «групу смерті» до Німеччини та Франції.

Ще раз нагадаємо підсумок жеребкування – збірна України зіграє на Євро-2020 в групі з Нідерландами (про цього суперниками ми знали заздалегідь), Австрією та командою, яка визначиться весною. Це може бути або Румунія, якщо переможе у своєму відбірковому плей-офф, або ж переможець квартету – Грузія, Білорусь, Північна Македонія і Косово.

На думку експертів, у команди Андрія Шевченка рівна і непроста група. «В цій групі троє рівних за силою претендентів на дві путівки в плей-офф», - заявив один з тренерів молодіжної збірної Віталій Рева. «Я навіть радий, що в групі ми починаємо з матчу проти Нідерландів. Коли проходиш сильного суперника, то отримуєш більше досвіду і маєш більше впевненості у власних силах. Саме це і потрібно нашій збірній для успіху на Євро-2020», - підвів підсумок зустрічі Владислав Ващук.

Святослав Василик, Київ

Фото: Parimatch