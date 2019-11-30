Не хотілося починати виступи на Євро матчем проти Нідерландів – Шевченко

Головний тренер збірної України вважає, що у його команди хороші шанси на вихід з групи.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який відвідав жеребкування групового етапу Євро-2020 в Бухаресті, розповів про майбутні матчі команди на європейській першості з Нідерландами та Австрією. За його словами, він не хотів грати стартовий матч турніру проти Нідерландів, повідомив офіційний сайт УЄФА.

«Насправді, не хотілося б починати виступи на Євро матчем проти Нідерландів. Австрія теж сильний суперник, але мені здається України має хороші шанси на вихід з групи.

На Євро-2020 немає слабких команд. У нас важка група, а стартовий матч проти Нідерландів буде дуже складним. Це відмінна команда з великим потенціалом, ми опинилися в непростому квартеті», - заявив Шевченко.

У першому турі групового етапу Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка зіграють з Нідерландами, потім з суперником з четвертого кошика, а завершать матчі квартету з Австрією.

Раніше стало відомо, що під час Євро-2020 футболісти і тренерський штаб національної команди базуватимуться в столиці Румунії - Бухаресті.