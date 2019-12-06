Ломаченко отримав нагороду найкращому боксеру 2019 року від WBO

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко отримав нагороду найкращому боксеру 2019 року від Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Василь Ломаченко взяв участь у засіданні Конгресу WBO в Токіо (Японія), де під час офіційної церемонії йому вручили почесний приз. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Відео нагородження:

Свій попередній поєдинок володар трьох чемпіонських поясів у легкій вазі український боксер Василь Ломаченко провів 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів, а в квітні нокаутував Ентоні Кроллу. Ім'я наступного суперника українського чемпіона поки невідомо.

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Всього на професіональному рингу Василь Ломаченко має 14 перемог (10 - нокаутом) та 1 поразку.