Ломаченко найближчим часом розпочне підготовку до наступного бою

Володар трьох боксерських чемпіонських поясів у легкій вазі Василь Ломаченко невдовзі повернеться до тренувань.

Українець опублікував у Facebook фотографію, яку супроводив текстом "Повернуся до цього найближчим часом".

Свій попередній поєдинок Ломаченко провів 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

Ім'я наступного суперника українського боксера поки невідомо.

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Додамо, що на профірингу Василь Ломаченко має 14 перемог (10 - нокаутом) та 1 поразку.