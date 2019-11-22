Збірна України стартує на міжнародному турнірі з боксу в Фінляндії

Сьогодні, 22 листопада, у Фінляндії розпочинається традиційний міжнародний турнір класу “А” з боксу – Tammer Tournament 2019.

Участь у змаганнях візьмуть провідні збірні світу, серед яких і національна збірна України. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

До складу збірної України на турнір у Фінляндії увійшли: Андрій Тишковець (вагова категорія 52 кг), Нікіта Дінєєв (57 кг), Денис Пісоцький (63 кг), Ярослав Самофалов (69 кг), Данило Жасан (81 кг), Рамазан Муслімов (91 кг), Марат Григорян (91 кг), Олександр Гриців (+91 кг).

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Нагадаємо, минулого тижня чоловіча національна збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на міжнародному турнірі класу “А” в Білорусі “Меморіал Віктора Лівенцева”, де здобула 7 нагород: 3 золотих, 2 срібних та 2 бронзових.