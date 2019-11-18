Збірна України з боксу посіла перше місце на турнірі в Білорусі
Укрінформ
Чоловіча національна збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на міжнародному турнір класу “А” в Білорусі.
Загалом українські боксери за підсумковими результатами 17-го “Меморіалу Віктора Лівенцева” здобули 7 нагород: 3 золотих, 2 срібних та 2 бронзових. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.
Це дозволило Україні стати першою серед 15 країн, які брали участь у цьогорічному розіграші турніру в Білорусі.
Переможцями та призерами змагань у складі збірної України стали:
“золото” - Ярослав Харциз (63 кг), Сергій Горсков (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг);
“срібло” - Євген Барабанов (69 кг), Роберт Мартон (91 кг);
“бронза” - Дмитро Замотаєв (52 кг), Валерій Харламов (81 кг).