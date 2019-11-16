Потяг збив на смерть чемпіонку України з боксу Аміну Булах

Спортсменка не почула потяг, що наближався, бо була в навушниках.

У селі Тарасівка Києво-Святошинського району потяг, який прямував за маршрутом Київ – Фастів, збив на смерть чемпіонку України з боксу Аміну Булах, повідомляє поліція Київської області.

Трагедія сталася прямо на залізничному переїзді, а причиною смерті спортсменки стали навушники, через які Аміна Булах не почула звук потягу, який наближався.

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На момент загибелі українській боксерці було всього 18 років. Аміна Булах родом з Кропивницького. Крім звання чемпіонки України в її активі також «бронза» молодіжного чемпіонату Європи-2019 в Болгарії. Спортсменка була членом молодіжної збірної України з боксу.