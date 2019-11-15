Віктор Постол розпочав підготовку до чемпіонською бою

7 грудня українець полетить в США на заключну частину підготовки до бою з Раміресом.

Екс-чемпіон світу українець Віктор Постол розпочав в Броварах підготовку до чемпіонського бою проти Хосе Карлоса Раміреса. На тренувальний збір в Лос-Анджелес (США) він полетить 7 грудня, повідомляє Укрінформ.

Український боксер Віктор Постол, який є претендентом на титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі, під час прес-конференції в Києві розповів, що розпочав підготовку до бою проти американця Хосе Карлоса Раміреса.

Зараз Постол тренується в Броварах, а 7 грудня він полетить на тренувальний збір в США, де в Лос-Анджелесі 8 тижнів готуватиметься під керівництвом знаменитого наставника Фредді Роуча.

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За словами Постола, він добре знайомий з Раміресом, вони навіть разом тренувалися. При цьому українець вірить у перемогу, бо поєдинок проводитимуть на нейтральній території у Китаї. Також у нього вже є чіткий план на бій – це постійний рух в рингу і удари з дальньої дистанції.

Нагадаємо, чемпіонський бій Рамірес – Постол пройде 1 лютого в китайському місті Хайкоу.