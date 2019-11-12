Український боксер Постол очолив рейтинг WBC
Укрінформ
Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала нові рейтинги в різних вагових категоріях.
У першій напівсередній вазі з другої позиції на першу піднявся український боксер, обов'язковий претендент на пояс WBC Віктор Постол, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Українці в рейтингу WBC:
Суперважка вага
4 місце. Олександр Усик (піднявся на одну сходинку)
Напівважка вага
2. Олександр Гвоздик (втратив статус чемпіона)
Середня вага
3. Сергій Дерев'янченко
Перша середня вага
14. Сергій Богачук (увійшов до рейтингу)
Перша напівсередня вага
1. Віктор Постол (піднявся з другого рядка)
Легка вага
Василь Ломаченко (чемпіон).